Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Олимпийската квота не ми тежи

Световният шампион за мъже и младежи в алпийския сноуборд Тервел Замфиров говори пред Sportal.bg, ден преди стартовете за СК в Банско.

„Тренировката днес мина страхотно, отлична писта и съм много мотивиран. Очаквам с нетърпение да карам пред българската публика. Нямам конкретни очаквания за състезанията, искам да съм здрав и да зарадвам всички българи. Олимпийската квота не тежи. Това са първи олимпийски игри, ще видим как е там и искам да се забавляваме. Аз се чувствам благословен с шанса да участвам на най-голямото спортно събитие, засега е нормално, но ще видим в Ливиньо, как ще се получат нещата“, коментира Замфиров.