Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Олимпийската квота не ми тежи

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Олимпийската квота не ми тежи

  • 16 яну 2026 | 14:21
  • 153
  • 0

Световният шампион за мъже и младежи в алпийския сноуборд Тервел Замфиров говори пред Sportal.bg, ден преди стартовете за СК в Банско.

„Тренировката днес мина страхотно, отлична писта и съм много мотивиран. Очаквам с нетърпение да карам пред българската публика. Нямам конкретни очаквания за състезанията, искам да съм здрав и да зарадвам всички българи. Олимпийската квота не тежи. Това са първи олимпийски игри, ще видим как е там и искам да се забавляваме. Аз се чувствам благословен с шанса да участвам на най-голямото спортно събитие, засега е нормално, но ще видим в Ливиньо, как ще се получат нещата“, коментира Замфиров.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 яну 2026 | 09:20
  • 534
  • 0
Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

  • 16 яну 2026 | 05:18
  • 1603
  • 0
Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

  • 16 яну 2026 | 02:41
  • 1702
  • 0
Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

  • 16 яну 2026 | 02:23
  • 723
  • 0
Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

  • 15 яну 2026 | 21:02
  • 1167
  • 0
Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

  • 15 яну 2026 | 18:13
  • 2659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 13542
  • 37
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 5346
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

  • 16 яну 2026 | 14:30
  • 2117
  • 1
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 19976
  • 32
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 12067
  • 9
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:17
  • 11623
  • 10