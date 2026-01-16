Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Илиана Раева връчи плакет на министъра на спорта в оставка Иван Пешев

Илиана Раева връчи плакет на министъра на спорта в оставка Иван Пешев

  • 16 яну 2026 | 13:42
  • 247
  • 0
Илиана Раева връчи плакет на министъра на спорта в оставка Иван Пешев

Председателят на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева, заедно със състезателките Стилияна Николова, Ева Брезалиева и капитана на ансамбъл жени София Иванова, със старши треньора индивидуално Бранимира Маркова, с вицепрезидента на БФХГ Невяна Владинова и с генералния секретар Росина Атанасова, връчиха на министъра на младежта и спорта в оставка Иван Пешев уникален плакет, изработен специално за него.

"Плакетът е израз на искрената благодарност за неговата решителност, ангажираност и последователни действия, с които задвижи един изключително тежък и дългоочакван процес - изграждането на новата зала, бъдещ дом на художествената гимнастика в България. Благодарение на положените усилия бяха намерени решения на всички проблеми, които дълго време стояха на пътя на проекта. Към днешна дата вече са налице всички необходими разрешения за строеж, а в най-скоро време се очаква и първата копка. Това е важна крачка не само за българската художествена гимнастика, но и за бъдещите поколения шампиони, които ще имат своя модерен и достоен дом", написаха от централата във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Над 600 гимнастички от 17 държави ще участват на международния турнир за Купа “Олимпия 74“

Над 600 гимнастички от 17 държави ще участват на международния турнир за Купа “Олимпия 74“

  • 15 яну 2026 | 17:14
  • 1202
  • 0
Зам.-министър Петър Младенов присъства на церемонията Спортист на годината на 166. СУ “Васил Левски“

Зам.-министър Петър Младенов присъства на церемонията Спортист на годината на 166. СУ “Васил Левски“

  • 14 яну 2026 | 15:23
  • 671
  • 0
Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на Gymotion в Цюрих

Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на Gymotion в Цюрих

  • 12 яну 2026 | 02:22
  • 2049
  • 1
Валентина Георгиева: Ще обърна внимание на здравето си

Валентина Георгиева: Ще обърна внимание на здравето си

  • 10 яну 2026 | 14:20
  • 2626
  • 0
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 20827
  • 11
Илиана Раева обяви страхотна новина за родната художествена гимнастика

Илиана Раева обяви страхотна новина за родната художествена гимнастика

  • 7 яну 2026 | 15:00
  • 1284
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 13513
  • 37
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 5289
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

  • 16 яну 2026 | 14:30
  • 2085
  • 1
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 19953
  • 32
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 12037
  • 9
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:17
  • 11595
  • 10