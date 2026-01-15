Олимпийският шампион по плуване Яник Аниел ще бъде съден по обвинения в изнасилване

Френският олимпийски шампион по плуване Яник Аниел ще бъде съден по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство, свързани с дъщерята на бившия му треньор, съобщи АП, цитирайки главната прокуратура в Колмар. Главният прокурор потвърди, че разследващите са разпоредили 33-годишният Аниел да бъде изправен пред съда.

Момичето е било на 13 години по време на предполагаемите действия, според главната прокуратура, която заяви, че Аниел има 10 дни да обжалва пред най-висшата инстанция на Франция, Касационния съд.

Яник Аниел спечели два златни медала на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. - на 200 метра свободен стил и в щафетата 4 х 100 метра свободен стил - и се отказа от плуването през 2016 г.

Той беше арестуван за първи път през декември 2021 г. и по това време призна за връзка с непълнолетно момиче, но отрече принуда.