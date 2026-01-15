Над 600 гимнастички от 17 държави ще участват на международния турнир за Купа “Олимпия 74“

Спортен клуб по художествена гимнастика Олимпия 74 организира осмото издание на международния турнир за Купа „Олимпия 74“, който ще събере елита на този спорт от цял свят. В състезанието ще вземат участие над 600 гимнастички от 17 държави, което превръща надпреварата в едно от най-мащабните събития в календара на художествената гимнастика.

Турнирът ще се проведе в зала "София" от 29 януари до 1 февруари с участието на представителки на България, Германия, Турция, Грузия, Израел, Испания, Италия, Кипър, Кувейт, Украйна, Унгария, Полша, Словакия, Сърбия, Португалия, Хърватия, Швейцария.

Главен съдия на надпреварата ще бъде Невяна Владинова, вицепрезидент на Българска федерация художествена гимнастика.

Състезанието ще бъде истински празник на красотата, таланта и спортния дух, като на състезателния килим ще се срещнат гимнастички от различни възрастови групи и категории. Събитието предоставя възможност за обмен на опит, изграждане на международни приятелства и популяризиране на спорта на международно ниво", заяви организаторите.

Особено място в програмата на турнира заемат и състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун, чието участие е израз на ценностите на приобщаване, равнопоставеност и уважение. Техните изпълнения са вдъхновение и доказателство, че спортът е спорт за всички.

"С гордост може да обявим и създадения от нас Спортен клуб „Слънчев свят“, който стартира развитието на състезателки със синдром на Даун в спорта художествена гимнастика", съобщиха от Олимпия 74.

Председател на СКХГ Олимпия 74 е Петя Монева - треньор с над 25 години професионален опит в художествената гимнастика. През годините тя е изградила множество успешни състезателки и шампионки, сред които се открояват Мария Матева и Ерика Зафирова, оставили своята следа както на национално, така и на международно ниво.