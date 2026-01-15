Ледецка пропуска стартовете в Банско

Звездата на световния сноуборд и на алпийските ски Естер Ледецка пропуска стартовете на СК в Банско. Тя ще кара сноуборд направо на олимпиадата Милано – Кортина, която стартира след няколко седмици. Иначе останалите звезди са вече в пиринския курорт. Тук са и най-добрите родни състезатели, начело с Радо Янков и Тервел Замфиров.

Преди два месеца стана ясно, че Ледецка, единствената жена със злато в два различни спорта на едни и същи Зимни олимпийски игри, ще пропусне състезанието по спускане в алпийските дисциплини, за да се опита да вземе трето поредно олимпийско злато в гигантския слалом в сноуборда. Спускането и състезанията в алпийския сноуборд са в един ден на олимпиадата в два различни и доста отдалечени един от друг курорти – Кортина и Ливиньо. Точно преди две години Естер бе в Пампорово, където спечели старт от СК по сноуборд.