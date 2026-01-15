Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Кейти Ледецки постигна второто най-бързо време в историята на 1500 метра св. стил

Кейти Ледецки постигна второто най-бързо време в историята на 1500 метра св. стил

  • 15 яну 2026 | 14:24
  • 259
  • 0
Кейти Ледецки постигна второто най-бързо време в историята на 1500 метра св. стил

Деветкратната олимпийска шампионка по плуване Кейти Ледецки записа второто най-бързо време в историята на дисциплината 1500 метра свободен стил. 28-годишната американка завърши с време от 15:23.21 минути в състезание в САЩ от Pro Swim Series в Остин, Тексас. Тя изпревари 16-годишната Бринкли Хансен, която беше над минута по-бавна, финиширайки за 16:31.31 минути, докато Бека Ман беше трета с 16:35.09.

„Много съм щастлива от постижението си. Мисля, че пристигнах днес с много ниски очаквания. Просто не знаех какво да очаквам след тренировките по Коледа и всичката усилена работа. Обикновено се справям доста добре, когато съм уверена в подготовката си, но това ми беше първото по-дълго състезание, откакто бях в Сингапур през юли и август“, коментира Ледецки пред SwimSwam, цитирана от агенция Ройтерс.

„Донякъде запазих очакванията си ниски, но така понякога плувам най-добре“, добави американката.

Постижението на Ледецки беше второто най-добро в историята, единствено зад нейния световен рекорд от 15:20.48 минути, поставен през май 2018 година.

С 14 олимпийски отличия до името си тя е сред фаворитките за златните медали на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

При мъжете световният рекордьор Робърт Финке (САЩ) спечели състезанието на 1500 метра свободен стил с време от 15:01.70 минути. Действащият олимпийски шампион на 800 метра Даниел Уифен (Ирландия) завърши втори с 15:04.98, а 19-годишният Раян Ерисман (САЩ) остана трети с 15:06.94 минути.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

България ще домакинства на Световно по водомоторен спорт

България ще домакинства на Световно по водомоторен спорт

  • 13 яну 2026 | 13:26
  • 456
  • 0
Черно море удари ЦСКА и е едноличен лидер в първенството по водна топка

Черно море удари ЦСКА и е едноличен лидер в първенството по водна топка

  • 10 яну 2026 | 18:29
  • 940
  • 1
Световният шампион Миклош Дудаш вероятно е бил убит

Световният шампион Миклош Дудаш вероятно е бил убит

  • 7 яну 2026 | 11:29
  • 46945
  • 3
Николай Бухалов награди световния шампион Андрей Крайтор

Николай Бухалов награди световния шампион Андрей Крайтор

  • 5 яну 2026 | 16:20
  • 1555
  • 0
Теодор Цветков официално е девети в света по дистанционно ледено плуване

Теодор Цветков официално е девети в света по дистанционно ледено плуване

  • 3 яну 2026 | 21:00
  • 2287
  • 0
Откриха тялото на триатлонистка, разкъсана от акула

Откриха тялото на триатлонистка, разкъсана от акула

  • 30 дек 2025 | 18:42
  • 4607
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 14415
  • 20
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 21145
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 12967
  • 17
Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 15:05
  • 5972
  • 8
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 13557
  • 35
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 10693
  • 8