Кейти Ледецки постигна второто най-бързо време в историята на 1500 метра св. стил

Деветкратната олимпийска шампионка по плуване Кейти Ледецки записа второто най-бързо време в историята на дисциплината 1500 метра свободен стил. 28-годишната американка завърши с време от 15:23.21 минути в състезание в САЩ от Pro Swim Series в Остин, Тексас. Тя изпревари 16-годишната Бринкли Хансен, която беше над минута по-бавна, финиширайки за 16:31.31 минути, докато Бека Ман беше трета с 16:35.09.

„Много съм щастлива от постижението си. Мисля, че пристигнах днес с много ниски очаквания. Просто не знаех какво да очаквам след тренировките по Коледа и всичката усилена работа. Обикновено се справям доста добре, когато съм уверена в подготовката си, но това ми беше първото по-дълго състезание, откакто бях в Сингапур през юли и август“, коментира Ледецки пред SwimSwam, цитирана от агенция Ройтерс.

Reminder to NOT take for granted the fact that we live in the Katie Ledecky era of swimming 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/y6aPAWneMC — USA Swimming (@USASwimming) January 15, 2026

„Донякъде запазих очакванията си ниски, но така понякога плувам най-добре“, добави американката.

Постижението на Ледецки беше второто най-добро в историята, единствено зад нейния световен рекорд от 15:20.48 минути, поставен през май 2018 година.

С 14 олимпийски отличия до името си тя е сред фаворитките за златните медали на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

При мъжете световният рекордьор Робърт Финке (САЩ) спечели състезанието на 1500 метра свободен стил с време от 15:01.70 минути. Действащият олимпийски шампион на 800 метра Даниел Уифен (Ирландия) завърши втори с 15:04.98, а 19-годишният Раян Ерисман (САЩ) остана трети с 15:06.94 минути.