Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Президентът на Камерунската футболна федерация Самюел Ето'о беше глобен с 20 хиляди долара и наказан за четири мача заради неприлични действия по време на четвъртфинала в Купата на африканските нации срещу Мароко, загубен с 0:2. Бившият нападател на Барселона и Интер е бил видян да прави гневни жестове заради съдийски решения по време на срещата, а това се е случило в присъствието на президента на Африканската футболна конфедерация Патрис Мотсепе. Дисциплинарната комисия на АФК разследва действията на Ето'о и му отсъди наказание от 20 000 долара и забрана да присъства на следващите четири двубоя на Камерун.

От Федерацията на страната описаха решението като „неоправдано“. „Бързата процедура, довела до това решение, повдига сериозни въпроси относно фундаменталните изисквания за честен процес. От камерунската футболна федерация потвърждава подкрепата си към своя президент и ангажимента си към спазването на принципите, които ръководят справедливото дисциплинарно правосъдие“, написаха от Камерунската футболна федерация. Като играч Самюел Ето'о е носител на три трофея от Шампионската лига, три титли на Испания, както и част от отбора на Интер, който спечели требъл през 2010 година. Камерунецът е бил избиран четири пъти за Играч на годината на Африка и е реализатор номер 1 за всички времена в Купата на африканските нации с 18 гола.

Снимки: Gettyimages