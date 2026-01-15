Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица
  1. Sportal.bg
  2. Камерун
  3. Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 239
  • 0
Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Президентът на Камерунската футболна федерация Самюел Ето'о беше глобен с 20 хиляди долара и наказан за четири мача заради неприлични действия по време на четвъртфинала в Купата на африканските нации срещу Мароко, загубен с 0:2. Бившият нападател на Барселона и Интер е бил видян да прави гневни жестове заради съдийски решения по време на срещата, а това се е случило в присъствието на президента на Африканската футболна конфедерация Патрис Мотсепе. Дисциплинарната комисия на АФК разследва действията на Ето'о и му отсъди наказание от 20 000 долара и забрана да присъства на следващите четири двубоя на Камерун.

Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол
Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

От Федерацията на страната описаха решението като „неоправдано“. „Бързата процедура, довела до това решение, повдига сериозни въпроси относно фундаменталните изисквания за честен процес. От камерунската футболна федерация потвърждава подкрепата си към своя президент и ангажимента си към спазването на принципите, които ръководят справедливото дисциплинарно правосъдие“, написаха от Камерунската футболна федерация. Като играч Самюел Ето'о е носител на три трофея от Шампионската лига, три титли на Испания, както и част от отбора на Интер, който спечели требъл през 2010 година. Камерунецът е бил избиран четири пъти за Играч на годината на Африка и е реализатор номер 1 за всички времена в Купата на африканските нации с 18 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

  • 15 яну 2026 | 13:24
  • 407
  • 0
Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

  • 15 яну 2026 | 13:20
  • 368
  • 1
Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

  • 15 яну 2026 | 13:17
  • 641
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 5567
  • 3
Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

  • 15 яну 2026 | 12:55
  • 749
  • 0
Мане: Салах е един от най-добрите в света, той дава всичко за отбора си

Мане: Салах е един от най-добрите в света, той дава всичко за отбора си

  • 15 яну 2026 | 12:15
  • 1639
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 1024
  • 0
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 16271
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 10015
  • 14
Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 1103
  • 3
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 10737
  • 28
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 5567
  • 3