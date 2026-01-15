УЕФА обяви мястото, на което ще се проведе 50-ия юбилеен конгрес на футболната централа

Петдесетият редовен конгрес на УЕФА ще се състои в Брюксел, Белгия, на 12 февруари 2026 г. (четвъртък). Конгресът е предвиден да започне в 12:00 ч. и да приключи около 14:30 ч. Веднага след него ще се проведе пресконференция с президента на УЕФА Александър Чеферин. Конгресът няма да бъде изборен за президента на европейската футболна централа, който в момента кара третия си мандат начело, след като бе преизбран на 5 април 2023 година.

По-късно същия ден, от 20:00 ч., на същото място ще се изтегли и жребият за груповата фаза на Лигата на нациите на УЕФА за сезон 2026/27. Конгресът на УЕФА, пресконференцията и жребият ще бъдат излъчвани на живо на официалния сайт UEFA.com. Видеоматериали и снимки от откриването на конгреса и от жребия ще бъдат достъпни в UEFA Media Channel.

В деня преди конгреса, на 11 февруари (сряда), в Брюксел ще се проведе и заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА. За това събитие не са предвидени медийни дейности, а взетите решения ще бъдат обявени чрез официално прессъобщение.