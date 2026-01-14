РБ Лайпциг удари Фрайбург с два бързи гола през второто полувреме и излезе на трето място

РБ Лайпциг прекъсна лошата си серия от две поредни загуби, след като надигра с 2:0 Фрайбург на свой терен в двубой от 17-ия кръг на Бундеслигата. С този успех "червените бикове" се изкачиха на третото място във временното класиране, изпреварвайки по голова разлика Щутгарт. И двете попадания паднаха след почивката. Реализираха ги Вили Орбан (53') и Ромуло (56') в рамките на три минути.

През първото полувреме не се случи почти нищо интересно. Домакините очаквано имаха предимство, като Зейвалд отправи два удара, които бяха спасени от Атуболу след рутинни намеси. За гостите Егенщайн засече с глава едно центриране от свободен удар на Сузуки, но изпрати топката право в ръцете на Гулачи.

Лайпциг започна по-добре и второто полувреме. В 53-тата минута домакините стигнаха до гол, след като Вили Орбан засече с глава центриране на Раум от свободен удар. Само три минути по-късно "червените бикове" удвоиха предната си след ново статично положение. Раум центрира от корнер, Баумгартнер засече с глава, Атуболу изби силния му удар, но след това Ромулo направи добавка отблизо с глава за 2:0.

Лайпциг можеше да вкара и повече голове, но удари на Баумгартнер и Нуса срещнаха гредите. Баку също пропусна добра възможност.

Снимки: Imago