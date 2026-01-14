Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. РБ Лайпциг удари Фрайбург с два бързи гола през второто полувреме и излезе на трето място

РБ Лайпциг удари Фрайбург с два бързи гола през второто полувреме и излезе на трето място

  • 14 яну 2026 | 23:27
  • 178
  • 0
РБ Лайпциг удари Фрайбург с два бързи гола през второто полувреме и излезе на трето място

РБ Лайпциг прекъсна лошата си серия от две поредни загуби, след като надигра с 2:0 Фрайбург на свой терен в двубой от 17-ия кръг на Бундеслигата. С този успех "червените бикове" се изкачиха на третото място във временното класиране, изпреварвайки по голова разлика Щутгарт. И двете попадания паднаха след почивката. Реализираха ги Вили Орбан (53') и Ромуло (56') в рамките на три минути.

През първото полувреме не се случи почти нищо интересно. Домакините очаквано имаха предимство, като Зейвалд отправи два удара, които бяха спасени от Атуболу след рутинни намеси. За гостите Егенщайн засече с глава едно центриране от свободен удар на Сузуки, но изпрати топката право в ръцете на Гулачи.

Лайпциг започна по-добре и второто полувреме. В 53-тата минута домакините стигнаха до гол, след като Вили Орбан засече с глава центриране на Раум от свободен удар. Само три минути по-късно "червените бикове" удвоиха предната си след ново статично положение. Раум центрира от корнер, Баумгартнер засече с глава, Атуболу изби силния му удар, но след това Ромулo направи добавка отблизо с глава за 2:0.

Лайпциг можеше да вкара и повече голове, но удари на Баумгартнер и Нуса срещнаха гредите. Баку също пропусна добра възможност.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

  • 14 яну 2026 | 19:48
  • 10567
  • 9
Десподов отпадна в последния момент за дербито с Олимпиакос, Георгиев отново не дебютира за АЕК

Десподов отпадна в последния момент за дербито с Олимпиакос, Георгиев отново не дебютира за АЕК

  • 14 яну 2026 | 19:20
  • 1604
  • 2
Тотнъм представи Конър Галахър

Тотнъм представи Конър Галахър

  • 14 яну 2026 | 18:37
  • 5740
  • 1
Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има

Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има

  • 14 яну 2026 | 18:05
  • 1709
  • 0
Диало и Мбемо бяха част от първата тренировка на Карик начело на Ман Юнайтед

Диало и Мбемо бяха част от първата тренировка на Карик начело на Ман Юнайтед

  • 14 яну 2026 | 18:04
  • 2261
  • 0
Мбапе играл срещу Барселона, за да спаси работата на Алонсо

Мбапе играл срещу Барселона, за да спаси работата на Алонсо

  • 14 яну 2026 | 17:55
  • 7807
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 11516
  • 61
ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 59029
  • 309
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 8845
  • 27
Официално: Левски продаде нападател

Официално: Левски продаде нападател

  • 14 яну 2026 | 20:58
  • 16769
  • 19
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби на "Стамфорд Бридж"

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби на "Стамфорд Бридж"

  • 14 яну 2026 | 23:58
  • 7766
  • 44
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 33011
  • 20