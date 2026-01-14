Тервел и Малена Замфирови отпаднаха от отборната надпревара в Бад Гащайн

Тервел и Малена Замфирови отпаднаха на осминафиналите от тандема на САЩ в отборната надпревара по паралелен слалом от Световната купа в Бад Гащайн.

Тервел завърши с 0.06 секунди зад Коди Уинтърс, a Малена веднага след това направи грешка още на третата врата и бързо отпадна от надпреварата с Ирис Пфлум.

Александър Кръшняк след среброто в Бад Гащайн: Вчера научих много уроци

Вчера в Бад Гащайн Александър Кръшняк направи фурор в индивидуалния паралелен слалом при мъжете, финиширайки на второ място за първи път в кариерата си.

Невероятно! Александър Кръшняк стигна финала в Световната купа

Кръшняк ще се присъедини към Замфирови и Радослав Янков като част от българския състав на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026.

Следващата спирка на Световната купа по алпийски сноуборд пък е в Банско на 17-18 януари.