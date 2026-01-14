Един от новите в ЦСКА е бил съотборник с двама бивши футболисти на Левски

Новият футболист на ЦСКА Лео Перейра разказа във вчерашното си интервюто за клубната медия за споделеното време с идола си Дъглас Коща, който стана световна звезда с изявите си за Байерн (Мюнхен) и Ювентус. Двамата делят една съблекалня в Гремио, където новото крило на “червените” е преотстъпен през 2021 г. и често заменя именно Коща на терена. Все пак двамата записват общо 174 минути в 7 мача заедно на игрището, които са сбъдната мечта за Перейра.

Любопитно е, че по това време в отбора са и двама бивши футболисти на Левски – нападателят Рикардиньо и халфът Дарлан. С тях фланговият нападател изиграва съответно 20 и 12 двубоя, като и двамата са му асистирали за попадения. След напускането на „Герена“ Рикардиньо носи екипите на Виктория (Пилзен), Макаби (Хайфа) и Кайрат (Алмати), с който тази есен участва в Шампионската лига. Дарлан пък в момента е свободен агент, след като договорът му с китайския Ухан Три Таунс изтече на 31 декември.

През миналата година Лео Перейра имаше щастието да се изправи на два пъти срещу друг от идолите си – Неймар. Направи това с цветовете на Витория Баия и Спорт Ресифе, като и в двете срещи тимовете му загубиха от Сантос.