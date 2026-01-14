Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Топатлети отличени на "Годишните награди на бегаческото общество"

Топатлети отличени на "Годишните награди на бегаческото общество"

  • 14 яну 2026 | 11:20
  • 363
  • 0
Топатлети отличени на "Годишните награди на бегаческото общество"

Национални състезатели, шампиони и рекордьори на България в бяганията на средни и дълги разстояния бяха отличени на церемонията по връчване на „Годишните награди на бегаческото общество“. Събитието се проведе за 13-а поредна година.

Сред отличените бяха Милица Мирчева, Девора Аврамова, Мирослав Спасов, Тенчо Жеков Николай Николов и Христо Цветков също бяха сред отличените. Най-добрият бегач на дълги разстояния в България през последните години Иво Балабанов съшо бе на церемонията.

На церемонията бяха отличени “най-бързите, най-постоянните и най-вдъхновяващите представители” на това общество от любители на бягането. Гласуването беше под формата на анкети във Фейсбук групата “Бягане за здраве. Състезания”.

Наградите бяха в 13 категории, както следва:

Шосеен бегач: Мирослав Спасов, Девора Аврамова;

Планински бегач: Тенчо Жеков, Милица Мирчева;

Националната рекордьорка на 10 000 м, полумаратон и маратон Милица Мирчева получи 100% от гласовете на журито в категорията за планински бегач при жените.

Ултра бегач: Антон Кадиев, Мария Николова;

Антон Кадиев е син на легендарния български ултра бегач Руско Кадиев (единствения българин, печелил “Спартатлон” – един от най-старите и най-престижни ултрамаратони в света). Тази година Антон “блесна” с национален рекорд на 24-часово бягане. На състезанието “Дунав 24 часа бягане” той успя да измине за едно денонощие 255 км и 640 м.

Избухване: Христо Цветков (рекорд на “Витоша 100”);

През лятото на 2025 г. Христо стана първият човек, който успя да обиколи Витоша за под 7 часа. Той измина близо 100-те км за 6:56:40 ч., като подобри с цели 42  минути собственото си най-добро време и спечели петата си поредна победа в “Обиколката на Витоша”.

Журито бе единодушно, тъй като “това е най-доброто бягане на българин, откакто съществуват тези награди”, каза пред БНР Иван Димитров от организаторите.

Прогрес: Николай Николов, Десислава Димова;

Ветеран: Живко Желязков, Дени Кирилова;

Турист: Александър Наков;

Вайръл: Виктор Асенов (за предизвикателството “Еверестинг”);

Наградата е за личност, отбор, състезание, проект, дизайн, станал силно разпознаваем в бегаческото общество, но и извън него. В мотивите на номиниралите незрящия бегач и неговото предизвикателство пише, че Виктор “показа на България какво представлява нашият спорт”.

“Неговото изкачване на Витоша, като денивелация равно на височината на Еверест, беше предавано от всички медии в България, както и от някои международни. Нашите родители ни звъняха по телефоните да ни питат “ама ти това ли правиш”, така че за нас това беше най-популярното бягане в България, което достигна широката общественост”, каза Иван Димитров.

Видео: Петър Христов (за “Ком–Емине”);

Фото момент: Велислава Колева (снимки на Сара Минкова);

Гърчопис: Георги Добрев;

Разказ за бегачески преживявания, предаващ най-силно емоциите на автора по време на състезание или на личен проект. Допълнителна тежест носят умелото стилизиране и форматиране, които да засилват въздействието върху читателя. Георги Добрев е отличен за гърчописа си за “Спартатлон”. Линк към отличения текст – тук.

Честна игра: Маноил Пеев и Диляна Христова;

Модна икона: Слави Славев, Гергана Божкова.

atletikabg.com

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Оманяла обясни професионалните си съображения преди евентуално състезание с IShowSpeed: Аз не съм инфлуенсър

Оманяла обясни професионалните си съображения преди евентуално състезание с IShowSpeed: Аз не съм инфлуенсър

  • 13 яну 2026 | 20:07
  • 1828
  • 0
Прескод твърди, че няма да взима допинг за Enhanced Games

Прескод твърди, че няма да взима допинг за Enhanced Games

  • 13 яну 2026 | 19:55
  • 735
  • 0
Световният шампион Фурлани ще търси първа победа в Диамантената лига в Рим

Световният шампион Фурлани ще търси първа победа в Диамантената лига в Рим

  • 13 яну 2026 | 19:34
  • 1983
  • 0
Габи Томас потвърди, че няма да се върне в Големия шлем на атлетиката

Габи Томас потвърди, че няма да се върне в Големия шлем на атлетиката

  • 13 яну 2026 | 19:28
  • 1086
  • 2
На 49 години Дот Макмаън се класира за шестите си олимпийски квалификации в маратона

На 49 години Дот Макмаън се класира за шестите си олимпийски квалификации в маратона

  • 13 яну 2026 | 16:43
  • 898
  • 0
Тамират Тола и Тигист Гирма оглавяват маратона в Доха

Тамират Тола и Тигист Гирма оглавяват маратона в Доха

  • 13 яну 2026 | 15:48
  • 774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 14757
  • 34
Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 26974
  • 47
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 12465
  • 6
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 21419
  • 13
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 13031
  • 5
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 4573
  • 0