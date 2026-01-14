Топатлети отличени на "Годишните награди на бегаческото общество"

Национални състезатели, шампиони и рекордьори на България в бяганията на средни и дълги разстояния бяха отличени на церемонията по връчване на „Годишните награди на бегаческото общество“. Събитието се проведе за 13-а поредна година.

Сред отличените бяха Милица Мирчева, Девора Аврамова, Мирослав Спасов, Тенчо Жеков Николай Николов и Христо Цветков също бяха сред отличените. Най-добрият бегач на дълги разстояния в България през последните години Иво Балабанов съшо бе на церемонията.

На церемонията бяха отличени “най-бързите, най-постоянните и най-вдъхновяващите представители” на това общество от любители на бягането. Гласуването беше под формата на анкети във Фейсбук групата “Бягане за здраве. Състезания”.

Наградите бяха в 13 категории, както следва:

Шосеен бегач: Мирослав Спасов, Девора Аврамова;

Планински бегач: Тенчо Жеков, Милица Мирчева;

Националната рекордьорка на 10 000 м, полумаратон и маратон Милица Мирчева получи 100% от гласовете на журито в категорията за планински бегач при жените.

Ултра бегач: Антон Кадиев, Мария Николова;

Антон Кадиев е син на легендарния български ултра бегач Руско Кадиев (единствения българин, печелил “Спартатлон” – един от най-старите и най-престижни ултрамаратони в света). Тази година Антон “блесна” с национален рекорд на 24-часово бягане. На състезанието “Дунав 24 часа бягане” той успя да измине за едно денонощие 255 км и 640 м.

Избухване: Христо Цветков (рекорд на “Витоша 100”);

През лятото на 2025 г. Христо стана първият човек, който успя да обиколи Витоша за под 7 часа. Той измина близо 100-те км за 6:56:40 ч., като подобри с цели 42 минути собственото си най-добро време и спечели петата си поредна победа в “Обиколката на Витоша”.

Журито бе единодушно, тъй като “това е най-доброто бягане на българин, откакто съществуват тези награди”, каза пред БНР Иван Димитров от организаторите.

Прогрес: Николай Николов, Десислава Димова;

Ветеран: Живко Желязков, Дени Кирилова;

Турист: Александър Наков;

Вайръл: Виктор Асенов (за предизвикателството “Еверестинг”);

Наградата е за личност, отбор, състезание, проект, дизайн, станал силно разпознаваем в бегаческото общество, но и извън него. В мотивите на номиниралите незрящия бегач и неговото предизвикателство пише, че Виктор “показа на България какво представлява нашият спорт”.

“Неговото изкачване на Витоша, като денивелация равно на височината на Еверест, беше предавано от всички медии в България, както и от някои международни. Нашите родители ни звъняха по телефоните да ни питат “ама ти това ли правиш”, така че за нас това беше най-популярното бягане в България, което достигна широката общественост”, каза Иван Димитров.

Видео: Петър Христов (за “Ком–Емине”);

Фото момент: Велислава Колева (снимки на Сара Минкова);

Гърчопис: Георги Добрев;

Разказ за бегачески преживявания, предаващ най-силно емоциите на автора по време на състезание или на личен проект. Допълнителна тежест носят умелото стилизиране и форматиране, които да засилват въздействието върху читателя. Георги Добрев е отличен за гърчописа си за “Спартатлон”. Линк към отличения текст – тук.

Честна игра: Маноил Пеев и Диляна Христова;

Модна икона: Слави Славев, Гергана Божкова.

