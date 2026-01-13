Барселона обяви трансфера на Кансело

Барселона обяви завръщането на Жоао Кансело в клуба. Португалецът отново ще играе в клуба като преотстъпен - този път от Ал-Хилал с договор до края на сезона. Това е първият трансфер на каталунците за зимата. Той ще носи фланелката с номер 2.

31-годишният краен защитник вече изкара един период под наем на “Камп Ноу” - през сезон 2023/24, но тогава от Манчестър Сити. Тогава той имаше ключова роля, като записа 42 мача (32 в Ла Лига и 10 в Шампионската лига), отбеляза четири гола и направи пет асистенции. След изтичането на наема му на 30 юни 2024 г. той премина в Ал- Хилал, където за сезон и половина изигра 45 срещи.

Роден в Барейро, Кансело рано е привлечен от Бенфика, близо до родния си град, където печели титлата в първенството, Купата на Португалия, Купата на лигата и Суперкупата.

Валенсия вижда потенциала му и си осигурява услугите му — инвестиция, която се отплаща през първите му три сезона в испанския футбол. След това има два престоя в Италия — първо в Интер, а после в Ювентус, където прави още една крачка напред в представянето си. През лятото на 2019 г. преминава в Манчестър Сити, където прекарва три сезона и половина, включително периоди под наем в Байерн (Мюнхен) и Барселона.