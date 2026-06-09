Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

9-юни-2026 20.00 Хърватия - България (футбол жени)

9-юни-2026 20.15 ФК Дулизелм - Амиго Северозапад (минифутбол)

9-юни-2026 21.15 АФК Дианабад - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)

10-юни-2026 20.15 Райкомерс - Пи Ви Джи (минифутбол)

10-юни-2026 21.15 Полигран - МФК Булгари (минифутбол)

11-юни-2026 18.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)

11-юни-2026 20.15 ФК Саяна - Малки Страсти (минифутбол)

11-юни-2026 21.15 ФК Класиците - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)

13-юни-2026 17.00 Пирин 22 (Благоевград) – ЛП Супер спорт (София)

(футбол жени)

13-юни-2026 17.30 Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Стара Загора)

(футбол жени)

14-юни-2026 17.00 Севлиево лейдис (Севлиево) – НСА (София) (футбол

жени)

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