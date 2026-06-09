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Очаквайте в 16:00 Венци Стефанов и Ратко Достанич разкриват плана за лятната подготовка на Славия
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Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

  • 9 юни 2026 | 17:57
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Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

9-юни-2026   20.00  Хърватия - България (футбол жени)
9-юни-2026   20.15  ФК Дулизелм - Амиго Северозапад (минифутбол)
9-юни-2026   21.15  АФК Дианабад - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
10-юни-2026  20.15  Райкомерс - Пи Ви Джи (минифутбол)
10-юни-2026  21.15  Полигран - МФК Булгари (минифутбол)
11-юни-2026  18.00  Лятна Winbet Snooker League (снукър)
11-юни-2026  20.15  ФК Саяна - Малки Страсти (минифутбол)
11-юни-2026  21.15  ФК Класиците - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
13-юни-2026  17.00  Пирин 22 (Благоевград) – ЛП Супер спорт (София)
(футбол жени)
13-юни-2026  17.30  Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Стара Загора)
(футбол жени)
14-юни-2026  17.00  Севлиево лейдис (Севлиево) – НСА (София) (футбол
жени)

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