Томас Лафчис: Титлата си зависи изцяло от Левски

Бившият собственик на Левски Томас Лафчис даде интерю, в което даде мнението си за състоянието на клуба. Старият бос и предишен вратар на тима коментира битката за титлата, бъдещите трансфери на "Герена" и липсата на яснота около строежа на нов стадион. Томас Лафчис ръководеше Левски от 1991-ва до 1999 година. В неговата ера "сините" спечелиха три шампионски титли и четири купи на страната.

"Левскарската общност се надяваме това да се случи. За първи път от 15-ина години сините зимуват на върха и дават надежда на феновете. Дали ще успеят да спечелят титлата, си зависи изцяло от тях.

Въпросът със селекцията зависи от треньора и спортно-техническото ръководство. От тях идва решението дали ще се разделят с някои футболисти и кои ще привлекат. Сега виждаме, че ЦСКА взима шест-седем нови играчи. Но това не означава, че като привличаш много футболисти, правиш голям отбор, защото такъв се гради трудно. Винаги съм казвал, че един тим може да стане на ниво само ако тези състезатели три-четири години играят заедно. Да се направи силен колектив. Когато ги сменяш на всеки шест месеца, е трудно да се постигне. Който и ще да е треньор. Не знам какво е мнението на наставника на Левски и ръководството. Дали им трябват играчи и на кои позиции са им нужни нови, но това е от съществено значение за запазването на първата позиция", заяви Лафчис пред "Тема Спорт".