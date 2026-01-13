Популярни
България ще домакинства на Световно по водомоторен спорт

  • 13 яну 2026 | 13:26
  • 141
  • 0
България ще бъде домакин на кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през месец август и то в най-престижния, т. нар. “кралски клас”, съобщи Тодор Христов, председател на Българската федерация по водомоторен спорт и единственият българин с четири участия в рали Дакар, две от които като състезател.

„Това е изключителна възможност за страната. България ще се покаже на световната сцена на водомоторния спорт и ще привлече вниманието на всички любители на високите скорости на вода. Състезанието ще се проведе в Русе на река Дунав и ще включва не само кралския клас F500, но и Европейско първенство за детския клас GT15 - за участници до 16 години с лодки до 70–80 конски сили“, заяви Христов.

Той подчерта, че домакинството е логично след успехите на българските състезатели през последните години.

„Имаме двукратен европейски шампион Никола Тодоров, световен вицешампион, както и редица други таланти. Време беше нашите младежи да видят как се провеждат големите международни състезания в България, вместо да пътуват из цяла Европа. Това е шанс за тях да се вдъхновят и да усетят истинската конкуренция на световно ниво. Очакваме около 30-35 лодки в кралския клас и 25-30 в детския клас. Надпреварата ще бъде истинска атракция - рев на двигатели, скорост, адреналин и оспорвани битки по вълните на Дунав. Всички погледи ще бъдат вперени в нас – състезатели, публика и международни медии. Целта ни е да направим едно незабравимо събитие за всички“, добави още Христов.

Той отбеляза и ролята на Академията за деца Wave Riders Academy, която вече работи с изключителен интерес.

„Всяко събитие привлича между 5 и 15 деца, които се учат на дисциплина, умения и мъжество, докато се забавляват и изживяват екстремния спорт безопасно. Това е инвестиция в бъдещето на водомоторния спорт у нас“, завърши Христов.

