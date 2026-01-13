Популярни
  2. Снукър
  3. Джао Синтонг с първа победа в "Мастърс"

Джао Синтонг с първа победа в "Мастърс"

  • 13 яну 2026 | 13:10
  • 187
  • 0
Джао Синтонг с първа победа в "Мастърс"

Джао Синтонг повиши надеждите си да стане първият азиатски играч, който завършва кариерна "Тройна корона", след като победи Гари Уилсън с 6:2 в първия кръг на турнира "Мастърс".

Въпреки че признава, че участието му като действащ световен шампион носи допълнително напрежение, Джао стигна до убедителна победа и записа първия си успех в този турнир, след като при единственото си предишно участие в „Александра Палас“ през 2022 г. отпадна от Джон Хигинс.

Този път в четвъртфиналите в четвъртък следобед той ще срещне Джон Хигинс или Бари Хоукинс. Джао е един от рекордните петима китайски състезатели в основната схема, като вече трима от тях са сред последните осем – У Идзъ и Сяо Гуодонг също продължиха напред в неделя.

Шампионът на UK Championship през 2021 г., Джао стана първият азиатец, покорил „Крусибъл“ миналата пролет. Сега му липсва само титлата от "Мастърс", за да стане 12-тият играч, спечелил и трите трофея от "Тройната корона". Умението на 28-годишния китаец да прави снукъра да изглежда плашещо лесен си пролича и срещу Гари, когато направи пет серии над 50 точки.

Уилсън спечели първия фрейм с брейк от 76, но в следващите четири фрейма отбеляза едва 10 точки, докато Джао поведе убедително със серии от 50, 51, 54 и 72. Шестият фрейм отиде за Уилсън и той имаше шансове и в седмия, но ключово пропусна трудна зелена топка с помощта на удължителя към ъгъла на боулк-зоната, а след това сбърка и следващата си защита на зелената, подарявайки възможност на съперника си да поведе с 5:2. Това сложи край на надеждите за обрат на Уилсън, а Джао затвори мача в следващия фрейм със серия от 67, като така всички четири мача от турнира до момента тази седмица завършиха с резултат 6:2.

„Наистина се насладих на тази вечер, чух много китайски фенове и получих повече увереност от тяхната подкрепа“, каза Джао. „Гари е много добър играч и започна добре, но след първия фрейм се уверих, че съм концентриран и вярвах, че мога да играя добре.

Изненада и много добра новина е, че петима китайски играчи все още са тук. Китайският снукър е много по-добър от преди и се надявам в бъдеще да имаме още повече състезатели на "Мастърс", защото това е невероятен турнир.

Определено има голямо напрежение върху мен, откакто спечелих световната титла. Не мисля за това, докато не пристигна на мястото и не застана близо до масата – тогава го усещам. Но се опитвам да се наслаждавам на това напрежение.“

