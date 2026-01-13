Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Суиндън
  Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

  • 13 яну 2026 | 13:04
  • 516
  • 0
Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

Футболната асоциация Англия наказа тежко капитана на Суиндън Оли Кларк заради “изключително груби и умишлени нарушения”. Според независима регулаторна комисия на ФА полузащитникът е извършвал нарушения върху интимни части от тялото на двама опоненти. Става дума за два инцидента - в 57-ата и 94-тата минути, когато топката е била извън игра.

„Комисията не приема гледната точка на играча, че никое от действията не е било нарочно. Според нея няма правдоподобно оправдание да бъдат докосвани интимните части от тялото на противниковия играч по време на мач (особено, когато самият двубой не е в действие)“, написаха от Футболната асоциация, цитирани от БТА.

Това се е случило по време на загубата от Кардиф с 1:2 през август в Купата на лигата на Англия.

33-годишният Кларк беше глобен с 2750 паунда, след като получи наказание миналия месец след дълго настояване, че е невинен. От Суиндън тогава отрекоха наказанието, публикувайки изявление, че „при взимането на решението няма достатъчно доказателства, а вместо това то е взето на базата вероятности.“

„Като клубен капитан характерът и почтеността му никога не са били под въпрос, а той продължава да бъде напълно подкрепян от клуба, управлението и съотборниците си“, написаха още от четвъртодивизионния отбор.

