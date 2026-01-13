Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

  • 13 яну 2026 | 13:01
  • 266
  • 0
Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

Отворена е регистрацията за тазгодишното издание на маратон „Розова долина“ в Казанлък, който ще се състои на 10 май, се съобщава в официалния интернет сайт на спортното събитие, чиито организатори са Община Казанлък, Туристическо дружество „Орлово гнездо“, Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“ и Българският туристически съюз.

Маратон „Розова долина“ Казанлък включва три дистанции – класически маратон 42,195 км, полумаратон 21 км и бягане на 10 км, като право на участие в класическия маратон имат само пълнолетни лица. В другите две дистанции могат да участват и непълнолетни, но само с подписана декларация от родител или настойник, който трябва да присъства на събитието, уточняват организаторите. Записването за участие става само онлайн, като желаещите трябва да попълнят формуляр на официалния сайт на маратон „Розова долина“. Регистрацията ще бъде отворена до 3 май.

Организаторите посочват още, че маратонът е утвърдено спортно събитие, насочено към всички любители на бягането, чиято основна цел е насърчаване на двигателната активност и популяризиране на природните и културните богатства на Розовата долина на България. Трасето на маратона преминава през Казанлък и още няколко населени места в общината – Енина, Крън, Шипка, Шейново и Хаджидимитрово, което прави събитието единствения маратон в България с маршрут през три града – Казанлък, Крън и Шипка.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

  • 12 яну 2026 | 17:33
  • 1109
  • 0
Самюел и Белайнех с впечатляващи победи в Хюстън

Самюел и Белайнех с впечатляващи победи в Хюстън

  • 12 яну 2026 | 15:20
  • 462
  • 0
Британски спринтьор се завръща от пенсия, за да се присъедини към Фред Кърли в скандалните Enhanced Games

Британски спринтьор се завръща от пенсия, за да се присъедини към Фред Кърли в скандалните Enhanced Games

  • 12 яну 2026 | 13:53
  • 507
  • 0
Ивона Йорданова направи шампионски дебют на петобой

Ивона Йорданова направи шампионски дебют на петобой

  • 12 яну 2026 | 10:38
  • 795
  • 0
Виктория-Варна с 1-2 на седмобой при юношите под 18 години

Виктория-Варна с 1-2 на седмобой при юношите под 18 години

  • 12 яну 2026 | 10:25
  • 392
  • 0
Първият национален шампион за 2026-а година е от Бургас

Първият национален шампион за 2026-а година е от Бургас

  • 12 яну 2026 | 10:20
  • 390
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

  • 13 яну 2026 | 13:35
  • 1777
  • 1
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 12839
  • 99
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 9277
  • 13
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 6649
  • 8
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 13968
  • 11
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 6507
  • 1