Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

Отворена е регистрацията за тазгодишното издание на маратон „Розова долина“ в Казанлък, който ще се състои на 10 май, се съобщава в официалния интернет сайт на спортното събитие, чиито организатори са Община Казанлък, Туристическо дружество „Орлово гнездо“, Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“ и Българският туристически съюз.

Маратон „Розова долина“ Казанлък включва три дистанции – класически маратон 42,195 км, полумаратон 21 км и бягане на 10 км, като право на участие в класическия маратон имат само пълнолетни лица. В другите две дистанции могат да участват и непълнолетни, но само с подписана декларация от родител или настойник, който трябва да присъства на събитието, уточняват организаторите. Записването за участие става само онлайн, като желаещите трябва да попълнят формуляр на официалния сайт на маратон „Розова долина“. Регистрацията ще бъде отворена до 3 май.

Организаторите посочват още, че маратонът е утвърдено спортно събитие, насочено към всички любители на бягането, чиято основна цел е насърчаване на двигателната активност и популяризиране на природните и културните богатства на Розовата долина на България. Трасето на маратона преминава през Казанлък и още няколко населени места в общината – Енина, Крън, Шипка, Шейново и Хаджидимитрово, което прави събитието единствения маратон в България с маршрут през три града – Казанлък, Крън и Шипка.