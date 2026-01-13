Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Признание за Гавалюгов в САЩ след феноменалния мач

Признание за Гавалюгов в САЩ след феноменалния мач

  • 13 яну 2026 | 11:36
  • 326
  • 0
Българският талант Александър Гавалюгов стана първокурсник на седмицата в конференцията, в която се намира отборът му Санта Клара Бронкос в NCAA - West Coast. Гавалюгов си поделя наградата с гарда на Портланд Джоел Фоксуел.

Признанието идва, след като родният гард се развихри с 37 точки при победата на тима си със 103:72 над Лойола Меримаунт в двубой от колежанското първенство в САЩ.

Убийствен мач и рекорд в кариерата на Александър Гавалюгов
Постижението на нашето момче е вторият най-добър резултат, постиган някога от първокурсник в историята на програмата. То е и вторият най-добър резултат в конференцията този сезон.

В случая на Гавалюгов, той е втора година в колеж, но настоящият сезон му се зачита за първи в спортен план заради статута “redshirt”, с който се сдобиват играчи, които са изиграли до четири мача през сезона, поради контузия или друга причина. Така се получи и с Гавалюгов по време на престоя му във Виланова.

Снимка: Santa Clara University Men's Basketball / Facebook

