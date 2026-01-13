Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

  • 13 яну 2026 | 10:48
  • 295
  • 0
Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

Раян Гарсия ще се опита да се завърне към победите през 2026 г.

В понеделник от DAZN обявиха, че Гарсия (24-2) ще се изправи срещу Марио Бариос (29-2-2) на 21 февруари в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас. Събитието носи името „The Ring: High Stakes“. Гарсия ще има възможността за първи път да стане шампион в категория до 67 кг., предизвиквайки Бариос за неговата титла на WBC в полусредна категория.

Това е труден период за Гарсия, чиято последна официална победа датира от декември 2023 г.

През април следващата година той спечели дългоочаквания двубой срещу Девин Хейни, но резултатът по-късно беше отменен, след като Гарсия даде положителна проба за забранено вещество. Представянето му беше засенчено и от неговото хаотично поведение преди и след мача, включително и от факта, че не успя да влезе в категорията с килограм и половина над лимита. Според споразумението за двубоя, Гарсия е платил на Хейни 600 000 долара за нарушението.

Калифорниецът получи едногодишно наказание заради проваления допинг тест и се завърна на ринга през май, когато загуби в мач за титлата от Роландо Ромеро на събитие на „The Ring“ на „Times Square“ в Ню Йорк.

Девин Хейни: Раян Гарсия трябва да получи доживотно наказание
Девин Хейни: Раян Гарсия трябва да получи доживотно наказание

Бариос защити титлата на два пъти, макар и двете да завършиха наравно. През ноември 2024 г. той стигна до неединодушно съдийско решение срещу Абел Рамос, а през юли беше избран за съперник в завръщането на легендарния Мани Пакиао. Двубоят с Пакиао завърши с равенство, което позволи на шампиона да запази титлата си.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

  • 12 яну 2026 | 19:31
  • 1215
  • 0
Хамзат Чимаев предизвика Алекс Перейра за двубой в Белия дом

Хамзат Чимаев предизвика Алекс Перейра за двубой в Белия дом

  • 12 яну 2026 | 18:16
  • 1179
  • 0
Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

  • 12 яну 2026 | 16:12
  • 1017
  • 0
Националите ни по бокс се събират за първи лагер

Националите ни по бокс се събират за първи лагер

  • 12 яну 2026 | 15:23
  • 531
  • 0
Ветеран с 52 битки срещу местен фаворит на UFC Мексико Сити

Ветеран с 52 битки срещу местен фаворит на UFC Мексико Сити

  • 12 яну 2026 | 13:59
  • 754
  • 0
Дейвид Бенавидес: Качването в по-горна категория ми даде контрол над кариерата ми

Дейвид Бенавидес: Качването в по-горна категория ми даде контрол над кариерата ми

  • 12 яну 2026 | 13:51
  • 378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 7822
  • 64
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 5352
  • 5
Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 10766
  • 15
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 1581
  • 1
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 34282
  • 46
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 14011
  • 6