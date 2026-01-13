Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

Раян Гарсия ще се опита да се завърне към победите през 2026 г.

В понеделник от DAZN обявиха, че Гарсия (24-2) ще се изправи срещу Марио Бариос (29-2-2) на 21 февруари в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас. Събитието носи името „The Ring: High Stakes“. Гарсия ще има възможността за първи път да стане шампион в категория до 67 кг., предизвиквайки Бариос за неговата титла на WBC в полусредна категория.

Това е труден период за Гарсия, чиято последна официална победа датира от декември 2023 г.

През април следващата година той спечели дългоочаквания двубой срещу Девин Хейни, но резултатът по-късно беше отменен, след като Гарсия даде положителна проба за забранено вещество. Представянето му беше засенчено и от неговото хаотично поведение преди и след мача, включително и от факта, че не успя да влезе в категорията с килограм и половина над лимита. Според споразумението за двубоя, Гарсия е платил на Хейни 600 000 долара за нарушението.

Калифорниецът получи едногодишно наказание заради проваления допинг тест и се завърна на ринга през май, когато загуби в мач за титлата от Роландо Ромеро на събитие на „The Ring“ на „Times Square“ в Ню Йорк.

Бариос защити титлата на два пъти, макар и двете да завършиха наравно. През ноември 2024 г. той стигна до неединодушно съдийско решение срещу Абел Рамос, а през юли беше избран за съперник в завръщането на легендарния Мани Пакиао. Двубоят с Пакиао завърши с равенство, което позволи на шампиона да запази титлата си.