Боян Йоргачевич: Левски е символ на Балканите

  • 12 яну 2026 | 14:18
  • 362
  • 1

Бившият вратар на "сините" Боян Йоргачевич сподели, че Левски е клубът на сърцето му и го определи като "символ на Балканите". Сръбският вратар прекара последните две години и половина от своята кариера на стадион "Георги Аспарухов", като в този период записа 73 мача за столичани, в които успя да запази 40 "сухи мрежи".

"Това е клубът, който е в сърцето ми, и същевременно най-големият, за който съм играл. Невероятна публика. Уважавам всички клубове в Сърбия, но Левски е този, който обичам. Това е моят дом и винаги ще бъде така. Левски е символ на Балканите", заяви Йоргачевич пред сръбското издание Meridian sport.

