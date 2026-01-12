Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гаджев и Сърмов се завръщат в Левски

Гаджев и Сърмов се завръщат в Левски

  • 12 яну 2026 | 17:03
  • 1829
  • 2
Гаджев и Сърмов се завръщат в Левски

Левски подписа договори с бившите си футболисти Владимир Гаджев и Георги Сърмов. Двамата започват работа в клуба като скаути към "Академия Левски". С тяхното привличане "сините" целят да подпомогнат и разширят работата на детско-юношеската школа, като продължат тенденцията да привличат голяма част от най-талантливите млади играчи в България.

Владимир Гаджев е юноша на Левски, а за първия тим на "сините" записва 211 мача и вкарва 27 гола. В много от тези двубои той носи и капитанската лента, а през сезон 2008/2009 става шампион. След края на кариерата си за кратко е и председател на Управителния съвет на Хебър.

Боян Йоргачевич: Левски е символ на Балканите
Боян Йоргачевич: Левски е символ на Балканите

Георги Сърмов има 121 мача и 10 гола със синята фланелка. Той е двукратен шампион на България през сезон 2006/2007 и 2008/2009. Печели и Купата на България през сезон 2006/2007.

"ПФК Левски пожелава на Гаджев и Сърмов много успехи в клуба на сърцето им", написаха от "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

  • 12 яну 2026 | 13:46
  • 523
  • 3
Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

  • 12 яну 2026 | 13:40
  • 1673
  • 5
Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

  • 12 яну 2026 | 13:25
  • 922
  • 3
Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 6921
  • 13
Дунав с трето ново попълнение

Дунав с трето ново попълнение

  • 12 яну 2026 | 13:15
  • 2061
  • 0
Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

  • 12 яну 2026 | 12:50
  • 1038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 5092
  • 4
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 8427
  • 8
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 30994
  • 121
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 13874
  • 10
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 6518
  • 16
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 6878
  • 8