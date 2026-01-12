От Хамбургер потвърдиха, че раздялата с Щефан Кунц се е дължала на сериозни нарушения

Германският футболен клуб Хамбургер ШФ потвърди, че напускането на спортния директор Щефан Кунц е свързано със сериозно нарушение на правилата. Раздялата в началото на годината първоначално се отдаваше на семейни причини, но вестник „Билд“ съобщи за обвинения срещу Кунц през уикенда. „Веднага потърсихме разяснения относно инцидентите, след като научихме за обвиненията, в съответствие с нашите отговорности и с подкрепата на специализирани външни адвокати“, се казва в изявление на Надзорния съвет на Хамбургер ШФ.

Бордът заяви, че след това е търсил „възможно най-бързото разделяне“ след „обвинения за сериозно нарушение от страна на Щефан Кунц“. Бившият германски национал отхвърли твърфенията в профила си в "Инстаграм". „Първо, бих искал да кажа, че обвиненията ме засегнаха силно. Ясно е, че категорично отхвърлям тези обвинения“, се казва в изявлението му, цитирано от ДПА. Кунц добави, че е ангажирал адвокатите си „в интерес на семейството ми и на всички близки до мен“. Според него, те трябва да предприемат действия „срещу тези невярни твърдения и предубеждения“.

Снимки: Gettyimages