Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на Gymotion в Цюрих

Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на Gymotion в Цюрих

  • 12 яну 2026 | 02:22
  • 48
  • 0
Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на Gymotion в Цюрих

Швейцарската гимнастическа общност и швейцарската федерация по гимнастика организираха шоу по повод десетото поредно издание на Gymotion - блестящо гала събитие, което на всеки две години превръща Цюрих в столица на Гимнастиката за всички,

В събитието взеха участие някои от най-добрите швейцарски формации, а техните представяния, както и музикалните аранжименти към тях, бяха създадени специално за Gymotion. Участваха над 550 спортисти от всички гимнастически дисциплини, които представиха страхотна програма пред 14 000 души.

По повод десетото издание на събитието организаторите подготвиха специална програма за VIP гостите от международната гимнастическа общност. България беше представена от Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ и Йоанна Ангелова, председател на Комисията по масов спорт и отговорник „Международни отношения“ към БФХГ.

Сред официалните гости бяха Моринари Ватанабе, президент на Световната гимнастика (World Gymnastics), Роджерио Валерио, президент на Комитета по гимнастика за всички към Световната гимнастика, Моника Сискова и Лори Лазновски, членове на Комитета по гимнастика за всички, Лиза Уъртман, изпълнителен директор на Европейска гимнастика, както и представители на още национални федерации, съобщават от българската централа.

"БФХГ благодари на Джером Хюбшер за поканата и за предоставената възможност наши представители да бъдат част от това впечатляващо и вдъхновяващо събитие", написаха от федерацията във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Валентина Георгиева: Ще обърна внимание на здравето си

Валентина Георгиева: Ще обърна внимание на здравето си

  • 10 яну 2026 | 14:20
  • 2482
  • 0
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 20514
  • 11
Илиана Раева обяви страхотна новина за родната художествена гимнастика

Илиана Раева обяви страхотна новина за родната художествена гимнастика

  • 7 яну 2026 | 15:00
  • 1120
  • 1
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика получиха награда

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика получиха награда

  • 6 яну 2026 | 15:47
  • 688
  • 0
Националните отбори по художествена гимнастика направиха първа тренировка за 2026 година

Националните отбори по художествена гимнастика направиха първа тренировка за 2026 година

  • 5 яну 2026 | 14:17
  • 973
  • 0
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 15597
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 39514
  • 779
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 16504
  • 15
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 56649
  • 50
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 32812
  • 24
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 20520
  • 49
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 24007
  • 47