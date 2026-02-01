Владимир Зографски 11-ти във втория старт от Световната купа по ски скок във Вилинген след страхотен втори опит

Владимир Зографски записа прогрес от 14 места между първия и втория си опит и завърши на 11-о място в състезанието на голямата шанца във Вилинген, Германия от Световната купа по ски скок. Българинът бе едва 25-и след първите скокове, в които постигна 131 метра, но във второто си излизане на шанцата се приземи на невероятните 149 метра - постижение, което бе подобрено от само четирима други състезатели.

Зографски събра общо 234,7 точки и само 4,2 точки го разделиха от класиране в топ 10.

Победител в състезанието, както и във вчерашния ден, стана лидерът в класирането за Световната купа Домен Превц. Словенецът постигна своята победа номер 11 през сезона в общо 18 старта, като събра 293 точки след скокове от 147 и 152 метра.

Той изпревари с цели 31,7 точки японеца Рен Никайдо, който завърши втори с 261,3 точки след постижения от 142 и 152,5 метра. Третото място остана за представителя на домакините от Германия Филип Раймунд, който завърши с 253,1 точки, като скочи 142,5 метра в първия си опит и 139,5 метра във втория.

Място в топ 5 намериха още норвежецът Мариус Линдвик и финландецът Нико Китосахо.

Следващите стартове за състезателите в ски скока ще бъдат по време на Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. На 9 февруари е състезанието на малката шанца, а на 14 февруари - на голямата шанца.

Снимки: Imago