Зографски преодоля с 13-и резултат квалификациите във втория старт във Вилинген

Владимир Зографски преодоля квалификацията във втория старт от Световната купа по ски скокове на голямата шанца в германския зимен център Вилинген.

Българинът, който се нареди осми в първото състезание в Германия вчера, направи силно представяне и се класира на 13-а позиция.

Зографски скочи на 134.0 метра и получи 10.7 точки в последния си старт преди Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Влади Зографски влезе в топ 10 във Вилинген

Победител в пресявките стана словенецът Домен Превц, който вчера стана първи, с невероятен опит от 144.0 метра и 130.2 точки.

Основното състезание, в което участват първите 50 от квалификациите, ще започне в 17:00 часа българско време.