Дузпа с червен картон помогна на Фрайбург за успешен старт на годината

Много трудно Фрайбург надви Хамбургер ШФ с 2:1 на свой терен в среща от 16-ия кръг на Бундеслигата, който е и първи след паузата. Тази победа запазва шансовете на домакините за по-предно класиране и ново участие в евротурнирите. Гостите пък остават близо до опасната зона.

Ключовият момент в мача дойде в 51-вата минута, когато Фрайбург получи дузпа. По това време тимът от Хамбург точно беше повел в резултата след гол на Лука Вушкович (48’), след чийто изстрел с глава топката не стигна до мрежата, но технологията на голлинията все пак отчете преминаването на кълбото с целия му обем.

После дойде епизодът с наказателния удар. Тогава реферът отсъди дузпа за нарушение на Даниел Елфадли срещу Лукас Хьолер. “Шпортферайн” протестираха срещу това решение на арбитъра, но то остана в сила, а Елфадли даже получи втори жълт картон и беше изгонен. Винченцо Грифо беше точен от бялата точка за 1:1, като минутата вече беше 53-та.

Численото предимство на Фрайбург си каза думата и в 83-тата резервата Игор Матанович донесе успеха на домакините с гол за 2:1.