  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  Асистенция на Антони спаси Бетис от срамна загуба

Асистенция на Антони спаси Бетис от срамна загуба

  • 10 яну 2026 | 17:06
  • 334
  • 0
Асистенция на Антони спаси Бетис от срамна загуба

Бетис стигна само до 1:1 при гостуването си на последния в Ла Лига Овидео в среща от 19-ия кръг. По този начин тимът от Севиля пропусна шанса да се доближи значително до топ 5. “Вердибланкос” дори не бяха далеч от загубата, тъй като до 83-тата изоставаха в резултата след гол на Илияс Шайра в 64-тата. Отлична асистенция на Антони към Джовани Ло Селсо обаче позволи на Бетис да изравни.

При попадението на аржентинеца останаха съмнения за нарушение в атака, след като атакуващият играч побутна пазещия го защитник Давид Кармо. Съдиите обаче си замълчаха и голът беше зачетен.

В последните секунди на добавеното време гостите пропуснаха да стигнат до успеха, след като Родриго Рикелме не уцели вратата от добра ситуация. И тук Антони имаше важна роля в атаката. Общо от началото на кампанията бразилецът вече има 8 гола и 6 асистенции

През първото полувреме пък тимът на Пелегрини удари две греди - едната от които с удар от центъра на Кучо Ернандес.

Този резултат за Бетис дойде седмица след тежкото поражение с 1:5 от Реал Мадрид на “Бернабеу”.

В същото време Овиедо може и да е на дъното, но бележи прогрес, тъй като само една загуба в последните си пет мача.

С този кръг се преполовява сезонът в Ла Лига.

