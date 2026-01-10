Ботев (Ихтиман) започна в дъжд и студ (програмата за контролите)

Днес, Ботев (Ихтиман) даде начало на подготовката си за пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Старши треньорът Валери Свиленов изведе група от 18 футболисти в столицата под непрестанния дъжд и студено време. Новите до момента са Кристиян Андонов (нападател), Антон Бакалов (нападател), Божидар Чуканов (офанзивен халф). С тима се разделиха Мартин Василев, Николай Маринов и Валентин Сливов. В хода на процеса ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Снимки: fcbotevihtiman.com

Програмата за контролите:

17 януари: Ботев (Ихтиман) – Хебър (Пазарджик)

24 януари: Ботев (Ихтиман) – Спортист (Своге)

28 януари: Ботев (Ихтиман) – Национал (София)

31 януари: Ботев (Ихтиман) – Септември II (София)

7 февруари: Ботев (Ихтиман) – Пирин (Разлог)

14 февруари: Ботев (Ихтиман) – Сливнишки герой (Сливница)