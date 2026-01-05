Марица (Пд) започна подготовка с 22-ма футболисти

Представителният тим на Марица (Пловдив) стартира зимна подготовка в понеделник следобед. Старши треньорът Борислав Караматев и неговият екип изведоха група от 22-ма футболиста за първото за годината занимание на "жълто-сините".

Тренировката се проведе на изкуствения терен на спортния комплекс до Английската гимназия. В нея участие не взеха контузеният Иван Кръстев, както и Христиан Димитров, който подкрепи съотборниците си преди заниманието, но не взе участие в него по лични причини.

Съставът на "Марица" се запазва изцяло, като няма освободени или напускащи състезатели. Към момента няма и новопривлечени играчи.

"Жълто-сините" ще проведат зимната си подготовка в Пловдив. Тимът ще изиграе пет контролни срещи, като първата от тях е на 15 януари (четвъртък) срещу "Ботев" на базата на "канарчетата" в кв. "Коматево". Двата тима традиционно играят приятелски мачове в хода на подготвителните си периоди.

Програма за контролните срещи на "Марица":

• Гостуване на „Ботев“ (Пловдив) – на 15 януари (четвъртък)

• Домакинство на „Левски“ (Карлово) – на 21 януари (сряда)

• Гостуване на СФК „Раковски“ – на 24 януари (събота)

• Домакинство на „Славия“ II – на 31 януари (събота)

• Гостуване на „Локомотив“ II (Пловдив) – на 7 февруари (събота)

Пролетният полусезон в Трета лига – Югоизточна група ще стартира на 14 и 15 февруари.