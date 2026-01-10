Шуменци не се дават на шампионите

Последният в класирането Шумен и шампионът и втори във временното подреждане Рилски спортист играят помежду си в мач от 16-ия кръг на Sesame НБЛ. Двубоят е в зала “Младост” в Шумен. След края на първата четвърт резултатът е 28:27 за Шумен.

Тимът от Самоков постигна драматична, но много ценна победа над Балкан у дома в миналия кръг и е с 11 успеха и 3 поражения в първенството до момента.

Шумен претърпя тежко поражение от гостувалия Берое Стара Загора за Купата и ще видим дали играчите на Росен Барчовски ще покажат различно лице днес или ще станат лесна плячка на шампионите.

Първа част:

Уилям Елис стана автор на първия кош в мача с точна стрелба от далечна дистанция за Шумен, но гостите отговориха със серия от 7:0. последва силна серия за домакините, които излязоха напред при 13:12. След това отново бе ред на Рилецо да се откъсне напред при 19:13, а шуменци после направиха серия от 5 поредни точки - 18:19. Владислав Станев със стрелба за дълги две направи резултата 26:23 за Шумен в края на първата четвърт, която завърши с точка преднина за играчите на Росен Барчовски - 28:27.

Втора част:

В началото на втората четвърт резултатът се движи кош за кош, като 7:34 мин. преди края на този период гостите от Самоков имат 2 точки аванс - 36:34.

Стартови състави:

Шумен: Елис, Блатанчич, Марш, Лазаров, Станев

Рилски спортист: Арнет, Стоукс, Едуардс, Васов, Бъчков

СТАТИСТИКА НА ЖИВО