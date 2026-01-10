Популярни
  • 10 яну 2026 | 13:08
Най-накрая отвори врати залата за хокей на лед за Олимпийските игри

Залата за хокей на лед „Санта Джулия“ в Милано, която ще бъде домакин на едни от най-големите мачове на Зимните олимпийски игри следващия месец, най-накрая отвори врати за публиката с тестово събитие с участието на най-добрите отбори на Италия, съобщава агенция Ройтерс.

Бавният напредък по завършването й беше един от големите проблеми в подготовката за Олимпийските игри, които ще бъдат домакинствани съвместно от Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари.

Залата, която е с капацитет от 15 300 зрители, ще приеме 4000 фенове по време на тестовите дни, заявиха организаторите, признавайки, че все още има работа за вършене, включително завършване на зоните за настаняване.

„Най-важната част от тестовото събитие за нас е да изпробваме всичко, свързано със състезателното поле“, каза Андреа Франциси от организационния комитет.

„Целта на тези три дни е да разберем дали това, което сме направили за състезанията, работи“, добави той.

Този уикенд тя е домакин на финалната четворка на италианското първенство и Купата на Италия 2025/2026, което ще даде възможност да се оцени качеството на самия лед, както и съоръженията за зрителите.

Хокеят на лед ще бъде едно от основните събития на Игрите, като ще участват играчи от Национална хокейна лига на САЩ и Канада.

Организаторите заявиха миналия месец, че пързалката ще бъде безопасна, след като стана ясно, че тя ще бъде малко по-къса от размерите на НХЛ, което повдигна опасения относно риска от още повече сблъсъци между играчи при висока скорост.

Спортният директор на МОК Пиер Дюкре заяви, че разликата в размера в сравнение със стандартите на НХЛ е незначителна и пързалката напълно отговаря на изискванията.

„Доволни сме от размера, доволни сме от леда“, каза Дюкре, добавяйки, че „ще има подобрения след тестовото събитие, ще разгледаме резултатите, ще направим анализ и ще работим, за да сме готови за първия начален удар“.

The Athletic съобщи, че още първата среща е била прекъсната поради проблеми с леда. Спирането е станало през първия период, след като пред една от вратите се е появила дупка.

Разположен в югоизточната част на Милано, съоръжението е един от двата стадиона за провеждане на състезанията по хокей на лед по време на Игрите и е планирано да бъде домакин на мачовете за златните медали.

След Игрите ще бъде превърнат в център за спортни събития и забавления на живо.

