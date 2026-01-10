Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александър Златков трети в кратката програма на "София трофи"

Александър Златков трети в кратката програма на "София трофи"

  • 10 яну 2026 | 10:10
  • 417
  • 0
Александър Златков трети в кратката програма на "София трофи"

Александър Златков се нареди трети в кратката програма при мъжете на международния турнир по фигурно пързаляне "София трофи", който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Българинът, който ще представя страната на Европейското първенство в Шефилд, получи за изпълнението си оценка от 62.93 точки (30.25 за технически елементи, 33.68 за компоненти на програмата, 1.00 наказание).

Филип Каймакчиев е пети с 51.30 точки, Лари Луполоувър - шести с 44.92, а Беат Шумперли не стартира.

Лидер във временното класиране е Кори Чирчели (Италия) със 74.26 точки.

Най-добрата българска фигуристка Александра Фейгин отказа участие в надпреварата.

Състезанието приключва днес с волната програма при юношите, девойките, мъжете и жените.

