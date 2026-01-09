Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Париж ФК
  ФК Париж привлече нападател от Бърнли

ФК Париж привлече нападател от Бърнли

  • 9 яну 2026 | 22:17
  • 329
  • 0
ФК Париж привлече нападател от Бърнли

Елитният френски ФК Париж откри зимния си трансферен пазар, като привлече под наем до края на сезона нападателя на английския Бърнли Люка Колеошо, съобщиха от клуба от Лига 1. Френският клуб има и опция за окончателното купуване на френския нападател през лятото.

Колеошо има общо 45 мача с три гола и две асистенции. Младият нападател започна сезона в Еспаньол, но се прибра с Бърнли и сега отново ще играе под наем във Франция.

"Щастливи сме да приветстваме Люка във ФК Париж. Той е много бърз и енергичен офанзивен играч, като е способен да постави под трудности всяка противникова защита - със или без топка. Неговите спортни качества, личността му, както и фактът, че говори френски, ще му помогнат да се адаптира бързо към отбора. Целият клуб му желае най-доброто", заяви спортният директор на френския клуб Марко Непе в комюнике.

