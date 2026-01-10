Популярни
Роналдо предлага играч на Реал Мадрид за Ал-Насър

  • 10 яну 2026 | 04:20
  • 238
  • 0
Роналдо предлага играч на Реал Мадрид за Ал-Насър

Кристиано Роналдо, капитанът на Ал-Насър, е предложил на ръководството на саудитския клуб да привлече Антонио Рюдигер от Реал Мадрид.

Информацията е разпространена от сайта Fichajes, който допълва, че португалският национал смята, че привличането на опитния централен защитник ще донесе желаната стабилност в отбраната на клуба от Рияд, който среща трудности в надпреварата за титлата в Саудитска Арабия.

Германският национал е в края на договора си с „белия балет“ и следователно е в позиция да преговаря с други клубове, като към момента няма информация за евентуално подновяване на контракта му.

Въпреки предполагаемото намерение на Ал-Насър да се опита да осигури 32-годишния играч незабавно, най-вероятният сценарий е той да остане на „Бернабеу“ до края на сезона.

