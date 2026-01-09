Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вавринка получи покана за Australian Open в последната си година в Тура

Вавринка получи покана за Australian Open в последната си година в Тура

  • 9 яну 2026 | 09:46
  • 240
  • 0
Вавринка получи покана за Australian Open в последната си година в Тура

Носителят на три титли от Големия шлем Стан Вавринка ще играе на Откритото първенство на Австралия. 40-годишният швейцарец, за когото сезон 2026 е лебедовата му песен в тениса, получи последната "уайлд кард". Ветеранът стана шампион в Мелбърн през 2014 година, а след обявяването на щастливата новина за него благодари на организаторите за предоставената му възможност да се сбогува с австралийската публика.

“Спечелването на Australian Open през 2014 г., първата ми титла от Големия шлем, е един от любимите моменти в кариерата ми, така че съм невероятно благодарен, че получих този “уайлд кард“. Някои от най-хубавите ми спомени в тениса са от Мелбърн и наистина чувствам страхотна връзка с града и феновете. Да имам шанса да играя на AO в началото на последната ми година в тура означава всичко за мен. Благодаря на Австралийската тенис федерация за възможността и нямам търпение да се върна на корта, в Мелбърн Парк“, каза Стан Вавринка, който понастоящем е №156 в световната ранглиста.

Преди 12 години той спечели турнира в Мелбърн след победа на финала срещу Рафаел Надал с 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Освен титлата в Австралия, Вавринка е шампион в още два турнира от Големия шлем - Ролан Гарос през 2015 година и US Open, 2016-а Бившият номер 3 в света има 16 титли на сингъл, а през 2008 г. на Олимпийските игри в Пекин спечели златен медал на двойки.

През 2026 г. Вавринка има баланс от една победа и две загуби, представлявайки Швейцария на “Юнайтед Къп”. Той победи французина Артур Риндеркнех, но загуби от италианеца Флавио Коболи и от аржентинеца Себастиан Баес.

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов с победа в Манакор

Иван Иванов с победа в Манакор

  • 8 яну 2026 | 17:09
  • 1469
  • 0
Белгия срази Чехия по пътя към полуфиналите в Юнайтед къп

Белгия срази Чехия по пътя към полуфиналите в Юнайтед къп

  • 8 яну 2026 | 16:38
  • 508
  • 0
Сабаленка и Рибакина продължават в Бризбън, №3 в света Анисимова отпадна

Сабаленка и Рибакина продължават в Бризбън, №3 в света Анисимова отпадна

  • 8 яну 2026 | 16:38
  • 768
  • 0
Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

  • 8 яну 2026 | 16:12
  • 402
  • 0
Колиньон: Беше чест да играя срещу велик шампион като Григор

Колиньон: Беше чест да играя срещу велик шампион като Григор

  • 8 яну 2026 | 15:52
  • 9204
  • 6
Лидия Енчева влезе в топ 8 в Хургада

Лидия Енчева влезе в топ 8 в Хургада

  • 8 яну 2026 | 15:36
  • 605
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 5952
  • 5
Левски прави Майкон №1 по заплата?

Левски прави Майкон №1 по заплата?

  • 9 яну 2026 | 09:12
  • 5048
  • 6
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 38827
  • 139
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 43102
  • 121
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 25637
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 17682
  • 20