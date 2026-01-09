Вавринка получи покана за Australian Open в последната си година в Тура

Носителят на три титли от Големия шлем Стан Вавринка ще играе на Откритото първенство на Австралия. 40-годишният швейцарец, за когото сезон 2026 е лебедовата му песен в тениса, получи последната "уайлд кард". Ветеранът стана шампион в Мелбърн през 2014 година, а след обявяването на щастливата новина за него благодари на организаторите за предоставената му възможност да се сбогува с австралийската публика.

“Спечелването на Australian Open през 2014 г., първата ми титла от Големия шлем, е един от любимите моменти в кариерата ми, така че съм невероятно благодарен, че получих този “уайлд кард“. Някои от най-хубавите ми спомени в тениса са от Мелбърн и наистина чувствам страхотна връзка с града и феновете. Да имам шанса да играя на AO в началото на последната ми година в тура означава всичко за мен. Благодаря на Австралийската тенис федерация за възможността и нямам търпение да се върна на корта, в Мелбърн Парк“, каза Стан Вавринка, който понастоящем е №156 в световната ранглиста.

Преди 12 години той спечели турнира в Мелбърн след победа на финала срещу Рафаел Надал с 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Освен титлата в Австралия, Вавринка е шампион в още два турнира от Големия шлем - Ролан Гарос през 2015 година и US Open, 2016-а Бившият номер 3 в света има 16 титли на сингъл, а през 2008 г. на Олимпийските игри в Пекин спечели златен медал на двойки.

През 2026 г. Вавринка има баланс от една победа и две загуби, представлявайки Швейцария на “Юнайтед Къп”. Той победи французина Артур Риндеркнех, но загуби от италианеца Флавио Коболи и от аржентинеца Себастиан Баес.