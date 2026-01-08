Пропадналият Куут се размина само с условна присъда

Бившият съдия от Премиър лийг Дейвид Куут получи условна присъда за създаване на неприлично изображение на дете. 43-годишният рефер беше уволнен през миналата година от организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL), след като в социалните медии се разпространи видео, в което той прави обидни коментари по адрес на бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп.

Инцидентът предизвика допълнителни разследвания, при които властите на Острова отнеха електронните устройства на бившия съдия и в тях бе открито видео с неприлично съдържание с участието не непълнолетно лице. Видеото, което показва 15-годишно момче в училищна униформа, е намерено на устройство, иззето от полицията през февруари миналата година.

Обвинението за създаване на неприлично изображение на дете се отнася до действия като изтегляне, споделяне или съхраняване на видеоклипове на малтретиране. Съдът изслуша анализ на устройствата на Куут, който показва, че лаптопът му Dell е бил свързан към твърдия диск и е създал - в смисъл, че е бил изтеглен и гледан на екрана - движещо се изображение от категория А, което е продължило две минути и 11 секунди, на 2 януари 2020 г.

През септември Дейвид Куут се обяви за невинен, но месец по-късно се призна за виновен.

Адвокатката на англичанина Лаура Джейн Милър каза, че той е употребявал кокаин, за да преодолее проблемите с психичното си здраве и е „дълбоко засрамен“.

„Той загуби кариерата си и репутацията, която имаше, а това се случи при засилено медийно внимание“, заяви тя.

Съдията Нирмал Шант обаче отговори, че той сам е виновен за това, добавяйки по адрес на бившия футболен арбитър: „Ти преживя грандиозно падение.“

Шант наложи деветмесечна присъда лишаване от свобода, условно отложена за срок от две години, и разпореди Куут да извърши 150 часа безвъзмезден труд. На него е издадена и заповед за предотвратяване на сексуално насилие с продължителност 10 години.

Снимки: Imago