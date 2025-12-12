Отложиха делото на скандалния Куут за 2026 г.

Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 12 дек 2025 | 03:01
  • 65
  • 0
Присъдата на бившия съдия от Премиър лийг Дейвид Куут за създаване на неприлично изображение на дете беше отложена до новата година.

Куут, чийто договор беше прекратен от съдийската организация (PGMOL) през декември миналата година, трябваше да се яви в четвъртък, 11-и декември, в съда в Нотингам, за да разбере дали ще влезе в затвора.

Въпреки това, заседанието беше отложено за нова дата на произнасяне на присъдата на 8 януари 2026 г.

Куут отричаше да е създал неприлично изображение на 15-годишно момиче, което беше намерено на харддрайв по време на полицейска проверка в дома му.

На заседанието през октомври обаче той промени пледоарията си и се призна за виновен.

Изображението представляваше престъпление от категория А - най-тежката степен - и по това време той беше предупреден, че може да получи присъда лишаване от свобода.

