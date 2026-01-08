Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Берое представи националка на България като ново попълнение

Берое представи националка на България като ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 15:06
  • 275
  • 0
Берое представи националка на България като ново попълнение

Женският баскетболен Берое (Стара Загора) представи българската националка Юлияна Вълчева като поредно ново попълнение за отбора чрез профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба при представянето на баскетболистката.

Юлияна Вълчева се завръща в България, след като през настоящия сезон бе част от италианския Батипаля. 26-годишната състезателка е висока 184 см и играе на позициите 4 и 5. Професионалната й кариера започва в Черно море Одесос преди да замине в САЩ. На колежанско ниво тя е била част от състава на Уестърн Небраска, Тексаския Университет в Сан Антонио и Инкарнът Уърд. През миналия сезон носи екипа на Монтана 2003.

Баскетболистката е преминала през националните гарнитури на България до 16, 18 и 20 години, а сега е част от женския представителен отбор на страната.

В последните дни клубът от Стара Загора обяви привличането на американките Кейлани Купър и Корин Кембъл.

