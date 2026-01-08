Популярни
Байерн се отлепи от дъното в Евролигата

  • 8 яну 2026 | 03:26
  • 225
  • 0
Байерн се отлепи от дъното в Евролигата

Байерн Мюнхен постигна втори пореден успех в Евролигата. Баварците се наложиха с 96:89 над гостуващия Баскония и се измъкнаха от дъното в класирането, като вече заемат 16-о място. Германският тим е с баланс от 7 победи и 13 поражения, а Баскония остана на 17-ата позиция с 6 победи и 14 загуби.

Най-резултатен за Байерн беше Андреас Обст с 37 точки. Лидерът на Байерн добави 3 борби и 2 асистенции, а домакините спечелиха последната четвърт с 36:20 и зарадваха феновете в SAP Garden в Мюнхен.

Победа постигна и Париж Баскетбол. Французите изтръгнаха труден успех с 84:79 при гостуването си на Анадолу Ефес, който вече е в серия от 4 поредни поражения в Евролигата. В класирането Париж Баскетбол е на 15-о място с баланс 7-13, а Анадолу Ефес остана с 6 победи и 14 загуби.

Звездата на гостите Надир Хифи поведе своя тим с 27 точки, 3 борби и 2 асистенции. Силен мач изигра и Джаред Роудън с 15 точки. Сейбън Лий отбеляза 17 точки за Анадолу Ефес, а Ерджан Османи вкара 15.

