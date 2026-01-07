Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Добри новини за Флетчеър преди дебюта му начело на Ман Юнайтед

Добри новини за Флетчеър преди дебюта му начело на Ман Юнайтед

  • 7 яну 2026 | 17:25
  • 713
  • 0

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш и Мейсън Маунт са подновили тренировки и почти сигурно ще са в групата за днешния двубой на тима срещу Бърнли, информира местната преса. Двамата полузащитници пропуснаха последните няколко мача на “червените дяволи” поради различни физически проблеми, но те вече са преодолени.

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед
Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Това е отлична новина и за временния наставник на тима Дарън Флетчър, който тази вечер ще изведе 20-кратните шампиони в първи мач след уволнението на Рубен Аморим в понеделник. Очакванията са Манчестър Юнайтед да има нов наставник, който да води тима до края на сезона, като неговото име вероятно ще бъде обявено до края на тази седмица. В момента за фаворити са смятани Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик.

Снимки: Gettyimages

