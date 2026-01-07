Берое привлече в състава си американката Кейлани Купър

Женският Берое представи като ново попълнение американката Кейлани Купър, която за последно е била част от ливанския Бейрут.

"Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба при представянето на гарда.

Американката е на 26 години. През 2022 г. завършва Калифорнийския университет, Ривърсайд. На професионално ниво преминава през отбори от Люксембург, Румъния, Пуерто Рико, Саудитска Арабия, Китай, а с португалския Бенфика изиграва силен сезон, помагайки на тима да спечели шампионската титла и Купата на страната. За последно е част от ливанския Бейрут.

Вчера клубът от Стара Загора привлече друга американска баскетболистка - Корин Кембъл. В края на ноември Берое подписа с Британи Никол Отри, а в последните дни се раздели с две чуждестранни състезателки - Найла Йънг и Алия-Дийн Ахмад.

Снимки: Imago