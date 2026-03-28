  Дончич за шансовете си за MVP: Колкото по-добре играя, толкова повече падам в рейтингите, не знам какво още мога да направя

Дончич за шансовете си за MVP: Колкото по-добре играя, толкова повече падам в рейтингите, не знам какво още мога да направя

  • 28 март 2026 | 14:40
Словенската суперзвезда Лука Дончич направи поредното си забележително представяне, повеждайки Лос Анджелис Лейкърс до победа със 116:99 над Бруклин Нетс в мач от редовния сезон в НБА.

Дончич реализира 41 точки - вторият му пореден мач с 40 точки, но въпреки това губи позиции в рейтингите за Най-полезен играч в НБА.

„Колкото по-добре играя, толкова повече падам в рейтингите. Така че не знам какво повече мога да направя“, коментира гардът, цитиран от Eurohoops.net.

Статистиката на Лука Дончич през март подчертава блестящата му форма - 37.2 точки, 8.2 борби и 7.1 асистенции средно на мач, като Лейкърс са с баланс 13-2 през този период.

Снимки: Gettyimages

