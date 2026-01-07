Илиана Раева обяви страхотна новина за родната художествена гимнастика

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева обяви, че вече са преодолени всички пречки пред стартирането на строежа за разширението на националната база “Раковски” и благодари за това на министъра на спорта Иван Пешев. Сагата с плановете за строеж продължи цели осем години. Благодарности Раева отправи и към кмета на Столична община Васил Терзиев и изпълнителния директор на “Национална спортна база” Пламен Манолов.

“Скъпи колеги от националния отбор и клубовете в България, скъпи състезателки на националния отбор, уважаеми фенове на българската художествена гимнастика,

С огромно вълнение и щастие бихме искали да споделим с всички вас, че днес получихме дълго чаканата новина, че и последният документ за стартирането на строежа на разширението на националната база “ Раковски” е вече факт!”, сподели Раева във Фейсбук.

“Осемгодишната сага с документите и строежа на бъдещата зала, на днешния празничен ден (Ивановден) приключи успешно! Надяваме се, че в най-кратък срок ще стартира първата копка за изграждане на жадуваната от нас зала!

В тази връзка искаме изкажем огромните ни благодарности на министъра на спорта, г-н Иван Пешев!

Г-н Пешев с встъпването си в длъжност, за по-малко от два месеца намери верния начин, за да стартират документалните процедури. Беше направен фантастичен проект с помощта на арх. Петков. За по-малко от година са финализирани всички необходими документи! Още веднъж благодарим за проявената решителност, професионализъм и ангажираност на г-Пешев! За всички нас, ръководство, треньори и състезатели той ще остане в забележителната история на нашия спорт, като министъра, който в тези нелеки времена за спорта направи всичко по силите си, за да осъществим този толкова важен за българската художествена гимнастика проект!

Респект към Вас, г-н Пешев!

Благодарим и на кмета на Столична община, г-н Терзиев, който ни оказа изключително съдействие! Винаги ще помним Вашата помощ, г-н Терзиев!

Благодарим на г-н Пламен Манолов, изпълнителен директор на НСБ за подкрепата и съдействието!

Благодарим на арх. Петков за уникалния проект!

Скъпи треньори и състезатели, уважаеми фенове, за нас този ден ще остане паметен! Скоро ще имаме дом, в който ще можем да работим спокойни и щастливи в условия на световно ниво!

Нека днешната историческа новина бъде още по-голям стимул за нас по пътя към световните и олимпийски върхове! Очакваме с нетърпение да влезем в новия си дом!

С огромни благодарности!"

БФХГ