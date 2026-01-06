Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Отложиха Академик Бултекс 99 - Ботев 2012

Отложиха Академик Бултекс 99 - Ботев 2012

  • 6 яну 2026 | 14:38
  • 189
  • 0
Отложиха Академик Бултекс 99 - Ботев 2012

Мачът от първия кръг на квалификациите в турнира за Купата на България по баскетбол за мъже между Академик Бултекс 99 (Пловдив) и Ботев 2012 (Враца) се отлага със седмица, съобщиха от Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол).

Двубоят ще се играе на 14 януари (сряда) от 18:30 часа.

Срещата трябваше да се проведе утре (7 януари) от 19:15 часа в зала „Сила“. Причината за промяната са заболели състезатели от състава на Ботев 2012.

Останалите мачове от първия кръг на пресявките остават по програма и ще се изиграят в сряда. Това са Шумен - Берое (Стара Загора) от 18:30 и Левски - Миньор 2015 от 19:30 часа.

Реваншите ще се проведе на 28 януари.

Всички мачове от квалификациите за efbet Купа на България могат да бъдат проследени пряко в YouTube канала на БФБаскетбол.

