Райо е последният 1/8-финалист за Купата на краля

  • 6 яну 2026 | 22:05
  • 535
  • 0
Райо Валекано попълни списъка с осминафиналистите в турнира за Купата на краля. Мадридският тим се наложи с 3:1 като гост на Гранада, въпреки че игра предимно с резерви.

Райо направи много слабо първо полувреме и се оказа в ролята на догонващ, след като Пабло Ескера даде преднина на домакините, които се подвизават в Ла Лига 2. Още в началото на втората част Алваро Гарсия изравни, а в 74-тата минута след негов пас Педро Диас отбеляза втори гол за "светкавиците".

В края на мача Гранада рискува, но не създаде нищо интересно пред вратата на Даниел Карденас, а в добавеното време централният защитник Хуанхо си заби автогол.

Следващият двубой на Райо Валекано е срещу Майорка у дома на 11 април в 19-ия кръг на Ла Лига.

