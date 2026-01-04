Барцокас говори за контузиите на Милутинов и Уорд

Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си успя да продължи победната си серия в гръцката баскетболна лига. Отборът гостува на Арис в мач от 13-ия кръг и спечели в Солун с 95-84, записвайки 12-а победа от 12 мача в първенството.

Йоргос Барцокас говори на пресконференцията след победата на своя отбор, като акцентира върху Морис и Уолкъп, а също така спомена контузиите на Милутинов и Уорд.

„Срещу нас всички са силно мотивирани, те са много по-добри от началото на сезона и това означава, че са отбор, който се развива. Ние, след мача в петък, играхме в неделя по обяд. Обикновено тези мачове, които са под голямо напрежение, те изтощават психически, така че трябва да разчитаме на професионализма си. Мисля, че това се видя в асистенциите, които направихме, вкарвахме точки, без някой играч да е под напрежение. В защита имахме проблеми, но контролирахме мача, програмата е тежка, важно е да нямаме загуби. Мачовете и пътуванията са много, добре е да останем свежи психически и физически.

Милутинов получи удар в квадрицепса. Той е на лечение, ще опита и вероятно ще бъде готов за вторник. Лекарите ми казаха за Уорд, че може да играе в петък, но няма да е на разположение за мача с Фенербахче.

За Уолкъп: „Ако не беше направил фаулове рано, той е пример за това как да включва играчите в играта. За всеки играч, който иска да играе на тази позиция, въпреки че добрите плеймейкъри в Европа намаляват, повечето са комбо, Уолкъп е най-автентичният в европейския баскетбол. Той превръща желанията на треньора в победи за отбора.“

За Морис: „Той е много добър играч, имам му доверие. Не се притеснявам, докато играе, избягва грешките. Когато се почувства по-добре физически, защото в мачове с такава интензивност след едномесечно отсъствие си по-уморен. Искахме играч, който може да вкарва, но основно да създава за другите, защото имаме много точки от другите позиции.“