Силни първи минути и отлични контри изкачиха Виляреал отново в топ 3

Виляреал започна успешно новата 2026 г. и спечели с 3:1 гостуването си на новака Елче в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Ключови за успеха на „жълтата подводница“ се оказаха ранните два гола в първите 15 минути на двубоя, дошли след много добри контраатаки на тима на Марселино.

По този начин Виляреал записа пета победа в последните си 6 двубоя в първенството и поне временно се изкачи отново в топ 3 на класирането, като изпревари с точка Атлетико Мадрид, който е с мач по-малко. Елче пък остава спокойно в средата на таблицата на временното 9-о място с 22 точки.

Виляреал започна ударно двубоя и още след първите петнадесет минути нанесе два удара по домакините. Oще в 7-ата минута „жълтата подводница“ организира перфектна контраатака, при която Жорж Микаутадзе намери Алберто Молейро, който напредна отляво и с диагонален удар от наказателното поле откри за гостите – 0:1. Седем минути по-късно самият грузинец се разписа, след нова добра контра и огледален на първото попадение изстрел отдясно – 0:2 за Виляреал.

¡FINAAAAL! ¡PRIMER PARTIDO Y PRIMERA VICTORIA DEL SUBMARINO EN 2026! 🤩



ENDAVAAAAAANT! pic.twitter.com/Bcwn2jL0ll — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 3, 2026

Двата инкасирани гола не отчаяха домакините, които се активизираха и в 30-ата минута намалиха резултата с хубав удар на португалеца Мартим Нето от дъгата – 1:2. До края на първата част двата отбора си размениха по още едно добро положение, но първо Айосе Перес от Виляреал бе отказан с добра намеса на Иняки Пеня, а след това далечният удар на Алейш Фебас от Елче бе неточен.

В началото на втората част Микаутадзе пропусна да реализира второто си попадение в мача, след като от добра позиция стреля над вратата. Постепенно играта се поизравни, но домакините така и не успяваха да създадат нещо кой знае какво. Така се стигна до 83-ата минута, когато дълго извеждащо подаване намери левия бек на Виляреал Алфонсо Педраса, който с удар в близкия ъгъл на Иняки Пеня окончателно осигури успеха за тима си за крайното 1:3.

Следвай ни:

Снимки: Imago