Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тежка контузия за австрийска звезда в ските

Тежка контузия за австрийска звезда в ските

  • 2 яну 2026 | 16:08
  • 1717
  • 0
Тежка контузия за австрийска звезда в ските

Една от водещите състезателки на Австрия в алпийските ски, Катарина Лийнсбергер, е получила тежка контузия след падане по време на тренировка по-рано днес.

От австрийската федерация по ски съобщават, че световната шампионка в слалома от 2021 година има фрактура на тибията, както и разкъсване на менискуса и кръстна връзка на дясното коляно. Травмата е получена след падане по време на слаломна тренировка в Санкт Мишел.

Тази контузия почти сигурно означава, че Лийнсбергер ще пропусне предстоящите след малко повече от месец Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Падането на австрийката идва само няколко дни след като тя записа своя най-добър резултат за сезона в Световната купа, четвъртото място в нощния слалом в Земеринг на 28 декември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Кърсти Ковънтри: Руснаците ще участват на Зимните олимпийски игри с неутрален статут, дори при мирно споразумение

Кърсти Ковънтри: Руснаците ще участват на Зимните олимпийски игри с неутрален статут, дори при мирно споразумение

  • 2 яну 2026 | 13:15
  • 763
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 2 яну 2026 | 09:34
  • 1106
  • 0
Зографски с исторически резултат в "Четирите шанци"

Зографски с исторически резултат в "Четирите шанци"

  • 1 яну 2026 | 17:58
  • 10210
  • 5
Експлозия на новогодишно парти в Кран Монтана уби 40 души

Експлозия на новогодишно парти в Кран Монтана уби 40 души

  • 1 яну 2026 | 16:08
  • 3276
  • 0
Джеси Дигинс записа втора поредна победа в "Тур дьо ски"

Джеси Дигинс записа втора поредна победа в "Тур дьо ски"

  • 1 яну 2026 | 15:46
  • 1618
  • 0
Всички канадски хокейни звезди са на линия за Олимпиадата

Всички канадски хокейни звезди са на линия за Олимпиадата

  • 1 яну 2026 | 15:20
  • 1879
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 4668
  • 18
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 6862
  • 2
Голямото гръцко дерби е гвоздеят в програмата на Евролигата тази вечер

Голямото гръцко дерби е гвоздеят в програмата на Евролигата тази вечер

  • 2 яну 2026 | 17:26
  • 481
  • 0
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 3838
  • 0
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 11486
  • 5
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

  • 2 яну 2026 | 12:04
  • 5866
  • 0