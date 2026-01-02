Тежка контузия за австрийска звезда в ските

Една от водещите състезателки на Австрия в алпийските ски, Катарина Лийнсбергер, е получила тежка контузия след падане по време на тренировка по-рано днес.

От австрийската федерация по ски съобщават, че световната шампионка в слалома от 2021 година има фрактура на тибията, както и разкъсване на менискуса и кръстна връзка на дясното коляно. Травмата е получена след падане по време на слаломна тренировка в Санкт Мишел.

Тази контузия почти сигурно означава, че Лийнсбергер ще пропусне предстоящите след малко повече от месец Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Падането на австрийката идва само няколко дни след като тя записа своя най-добър резултат за сезона в Световната купа, четвъртото място в нощния слалом в Земеринг на 28 декември.

Снимки: Gettyimages